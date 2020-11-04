04 Kasım 2020 Çarşamba 10:54:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 10:54:00
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
Kaynak: DHA
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Sosyal medya devi Twitter, Donald Trump'a sansür uyguladı. Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi.
Twitter, Donald Trump’ın bu geceki seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine “yanlış bilgi” etiketi koydu.
Sosyal medya devi daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini söyledi.