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08 Kasım 2020 Pazar 08:59:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 08:59:00

Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti

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Her fırsatta seçim sonuçlarını kabul etmediğini söyleyen mevcut Donald Trump'ın açıklamaları sosyal medya platformlarında engelleme ile karşılandı. Özellikle Twitter'da Trump'ın birçok mesajına etiket geldi. Son olarak ise Twitter'da yapılan 'kaybeden' anlamına gelen İngilizce 'loser' aramasında kişiler sekmesinin en başında Trump'ın hesabı görülüyor

Trump'a Twitter'dan bir şok daha geldi. 4 yıllık başkanlığı boyunca sosyal medya platformlarıyla sık sık karşı karşıya gelen Donal Trump, seçim sonuçları açıklanana kadar da platformlarla sorun yaşamaya devam etti.

Twitter'da pek çok tweeti sansürlenen Donal Trump'ın bazı tweetlerine de, Twitter tarafından kullanıcıları uyaran etiketler konuldu.

2020 Başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasının ardından Twitter'da 'kaybeden' anlamına gelen İngilizce 'loser' kelimesi kişilerde arandığı zaman ilk sırada Trump'ın hesabı çıkıyor.

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