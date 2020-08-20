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20 Ağustos 2020 Perşembe 11:49:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 11:49:00

Tuvalete giden adam yılanı görünce hayatının şokunu yaşadı

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ABD'nin Teksas eyaletinde tuvalete giden bir adam, klozet deliğinden çıkan yılanı görünce şaşkına döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Birçok insanın korkulu rüyası olan yılanlar, bazen doğal yaşam alanlarının dışında insan yerleşkelerinde de görülebiliyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde tuvalete giden bir adam, inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Şanslı adam tuvalete oturmadan hemen önce, bir yılanın kafasını klozet deliğinden çıkardığını fark etti.

Adam şaşkınlığın ortasında, yılanın tuvaletten çıktığı anları saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Adama göre yılan, kanalizasyon sistemindeki bir arıza nedeniyle geçmiş olabilir.

Yine de korkutan yılanın herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediği, yakalandıktan sonra bir bahçeye salındığı bildirildi.

(star.com.tr)

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