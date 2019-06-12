Tutankhamun'u geri verin

AÇIK ARTIRMADA SATILACAK

Durumdan haberdar olan Mısır yönetimi, müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesine ilişkin yetkililere çağrıda bulundu. İngiliz hükümetinin cevabı hakkında henüz bilgiye bir ulaşılamadı.