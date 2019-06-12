12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Tutankhamun'u geri verin
Milattan Önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Mısır firavunu Tutankhamun'un altın heykel başının, önümüzdeki ay İngiltere’nin Londra kentinde yapılacak müzayedede satışa çıkarılacağı iddia edildi.
AÇIK ARTIRMADA SATILACAK
Durumdan haberdar olan Mısır yönetimi, müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesine ilişkin yetkililere çağrıda bulundu. İngiliz hükümetinin cevabı hakkında henüz bilgiye bir ulaşılamadı.
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