  • BIST
    1189.29
  • Dolar
    7,9287
  • Euro
    9,3366
  • Altın
    484,3610
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'yi hedef alan Kurz'a kendi içlerinden sert tepki!
Japonya ve Çin karşı karşıya! 3 bin tonluk 'büyük balina' tanıtıldı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 96 bin 881
Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman "Akustik Hikayeler" konserinde sahne aldı
Kontrolden çıkarak spin attı, sürücü araç içinden fırladı
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Kozan'da iş adamına silahlı saldırı
Başkentte sahte içki operasyonu!
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 213 kişiye para cezası
New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi
Başkent'te bir otomobil, bisikletli gence çarptı
AYM üyesine Amasya'dan 'meşaleli' tepki
Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği
Marmaris'te kanyon yürüyüşünde kaybolan ABD'li turist bulundu
Avustralya'da son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunceli'de yangın: 4 ev kullanılamaz hale geldi
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış
Lübnan'da yeni hükümeti kurma çalışmaları ertelendi
Facebook ve Twitter'dan Joe Biden'ın oğlunun e-Postalarıyla ilgili haberlere kısıtlama
112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti
Zeytinburnu'nda kavga: 2 kişi yaralandı
FED: Ekonominin toparlanması için 1 yıl gerekecek
15 Ekim 2020 Perşembe 07:59:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 08:15:00

Türkiye'yi hedef alan Kurz'a kendi içlerinden sert tepki: Taraflı davranıyorsunuz

Kaynak: AA

ABONE OL

Avusturya'da ana muhalefet, iktidara 'Türkiye ile Yunanistan anlaşmazlığında taraflılık' eleştirisinde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkemizi hedef alan sözler sarf etmişti.

Avusturya’da ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Milletvekili Jörg Leichtfried, hükümetin dış politikalarını eleştirerek, "Avusturya, (uluslararası sorunlarda) daha az ara bulucu rolü üstleniyor ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık örneğinde olduğu gibi hemen çatışan taraflardan birinin yanında yer alıyor." dedi.

Avusturya Federal Meclisinde iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi hükümetinin dış politikaları görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Akdeniz’de yaşanan hareketlilik, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar gibi uluslararası gündemi meşgul eden konulara ilişkin hükümetin yaklaşımını aktardı.

- MUHALEFETTEN İKTİDARA DIŞ POLİTİKA TEPKİSİ

Ana muhalefet partisi SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, başta Başbakan Sebastian Kurz olmak üzere Dışişleri Bakanı Schallenberg’in dış politikadaki yaklaşımlarına tepki göstererek, ülkenin çok taraflılıktan uzaklaştığını savundu.

SPÖ Milletvekili Jörg Leichtfried de ülkenin dış politikasında yön değişikliği yaşandığına işaret ederek, bu durumun Avusturya’nın Orta Doğu sorununa daha az ilgi göstermesine yol açtığını söyledi.

Leichtfried, "Avusturya, (uluslararası sorunlarda) daha az ara bulucu rolü üstleniyor ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık örneğinde olduğu gibi hemen çatışan taraflardan birinin yanında yer alıyor. Bu durum da Türkiye’nin aktif bir şekilde taraf olduğu Dağlık Karabağ sorununda Avusturya’nın ara buluculuk yapmasını zorlaştırıyor." görüşünü paylaştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER