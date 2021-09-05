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05 Eylül 2021 Pazar 11:05:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 12:49:00

Türkiye'nin hamlesi çılgına çevirdi! Yunan basını yazdı

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Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme seyrine girmesi Yunan basınını rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." diye konuşmuştu.

NORMALLEŞEN TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ YUNANLILARI RAHATSIZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan'ın karşılıklı mesajları sonrası normalleşme eğilimine giren Türkiye-Ermenistan ilişkileri Yunanistan basınını rahatsız etti.

Paşinyan'ın Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği unuttuğunu ifade eden Yunan basını, Ermenistan'ın kırk yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya çalıştığını belirtti.

Azerbaycan'ın kullandığı Türk İHA'larının Karabağ savaşında Ermenistan'a büyük zararlar verdiğinden bahseden Yunan basını, Türkiye'nin "Altılı platform" önerisine Ermenistan'ın sıcak baktığını, ekonomik gerekçeleri göz önünde tutan Paşinyan'ın bu sebepten dolayı Türkiye'ye yakınlaştığını yazdı.

star.com.tr

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan ERMENİSTAN KARABAĞ TÜRKİYE Paşinyan
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