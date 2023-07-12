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12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:28:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:28:00

Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

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ABD'nin, F-16 meselesinde Türkiye'ye yeşil ışık yakması başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkede soğuk duş etkisi yarattı. Politico gibi ajanslar Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek, "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" açıklamasında bulundu. Öte yandan İngiliz ve Yunan basını ise F-16'lara resmen yeşil ışık yakıldığından bahsetti.

Dünya basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine büyük önem verdi. Çoğu gazetenin görüşme sonrası ele aldığı meselenin başında F-16'lar vardı.

İngiliz haber ajansı Reuters, 'ABD F-16 jetlerini Türkiye'ye devredecek' isimli haberinde Biden yönetiminin Kongre ile istişare için F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye devrine devam edeceğini söylediğini belirtti. Haberde Biden yönetiminin transferi desteklemek konusunda çok net olduğunun altı çizilirken, Türkiye düşmanlığı ile bilinen Senatör Bob Menendez'in ise önümüzdeki haftaya kadar bir karar vermeyeceğinden bahsedildi.

Financial Times'ın da gündeminde F-16'lar vardı. Haberde, ABD'nin F-16 jetlerinin Türkiye'ye devri ile ilermeye niyetli olduğuna dikkat çekildi. Aynı zamanda Biden'ın F-16'larla ilgili hiçbir şartının da olmadığından bahsedildi.

Al Arabiya News da F-16'lardan bahseden ajanslar arasındaydı. Haberde Biden ve Blinken'ın açıklamalarının yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Türkiye'ye F-16 transferi konusunda yeşil ışık yakıldıpından bahsedildi.

CNN ise daha önce basın tarafından ilişkilendirilen ve ABD yönetiminin üstüne basa basa "İsveç'in NATO'ya girmesi ile Türkiye'ye F-16 satışının bir ilgisi yok" demesine rağmen iki meseleyi yine ilişkilendiren kuruluşlar arasında oldu. Haberde Senatör Menendez'in de tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği merak edildi.

Bazı kesimler ise Türkiye'ye F-16 transferini açık açık desteklemediğini belli etti. F-16 satışına yeşil ışık yakılmasını kabullenemeyen Politico, "Tüm üyelerin tamamı F-16 transferine 'tamam' demediği sürece bitmiş bir anlaşma yok. Henüz satılmadılar" dedi.

Elbette ki bu gelişme Yunanistan'ın da manşetlerini süsledi. Yunan gazetesi The Toc, ABD yönetiminin kayıtsız bir biçimde F-16'lara yeşil ışık yaktığını ifade etti.

News 247 de ABD'nin F-16'lar için yeşil ışık yaktığından bahsderek, söz konusu anlaşmanın 6 milyon dolarlık olduğunu belirtti.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden f-16 abd
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