Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' yanıtı
Büyükelçi Kılıç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tüm inanç mensuplarının ziyaretine açık olacağını, içerisindeki mozaiklerin korunacağını belirterek, Yunan Ortodoks Kilisesinin Osmanlı mirasları için aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini sordu.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan yanıt geldi.
Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inanç mensuplarının ziyaretine açık olacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.
Kılıç ayrıca, Pence'e "Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi Yunanistan'daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?" sorusunu yöneltti.
PENCE'İN AYASOFYA MESAJI
Pence söz konusu Twitter paylaşımında, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi, ABD Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması çağrısında Yunan Ortodoks Kilisesinin yanında durmaktadır." ifadesini kullandı.
Hem yurt içi hem de yurt dışında dini özgürlüklerin korunmasının ABD'nin dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Pence, ABD'deki 1,5 milyon Yunan Ortodoks Kilisesi üyesinin yaptığı işlere de değer verdiklerinin altını çizdi.
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