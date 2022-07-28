Tweet sildiren Türk tepkisi

Ermenistan, tweeti sildiği için Shahid'e tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekiyor.
Türkiye'nin tavrı BM'ye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi
BM 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid, Ermenistan'da sözde soykırımı anıtına çelenk koyunca Türkiye sert tepki gösterdi. Ankara daveti iptal edildi. Shahid, ziyaretle ilgili paylaşımını silmek zorunda kaldı.
BM 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Ermeni tezlerine alet edildi. Ermenistan ziyaretinde sözde soykırımı anıtına çelenk koyan Shahid'e Türkiye sert tepki gösterdi. Shahid'in Ankara'da 8-12 Ağustos'ta düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı daveti iptal edildi. Shahid, ziyaretle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.
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