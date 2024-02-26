VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze'ye giren yardımlar şubatta geçen aya oranla yüzde 50 düştü
"İstanbul'da milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız"
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "tamamen İsrail yanlısı duruşu" nedeniyle von der Leyen'i suçladı
Türkiye'nin savunma atılımı Yunan basınında: Fark açılıyor
26 Şubat 2024 Pazartesi 14:25:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 14:25:00

Türkiye'nin savunma atılımı Yunan basınında: Fark açılıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yunanistan, Türkiye'nin savunma alanındaki atılımlarını yakından takip ediyor. Türk denizaltılarının modernizasyonu Yunan basınının gündeminde. Yunan gazetelerine göre, Preveze ve GÜR denizaltıların modernizasyonu ile iki ülkenin donanmaları arasındaki fark açılacak.

"Türkiye 4 denizaltısını modernize etti, giderek Yunan donanması ile farkı açıyor"

Yunan haber sitesi Naval Defence Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltılarını son teknolojiye uygun şekilde yenilemesini bu başlıkla duyurdu.

Preveze ve GÜR denizaltıların yerli ve milli sistemlerle modernize edileceğini yazdı.

Türk ve Yunan donanması kıyaslanarak iki ülke arasında savunma alanındaki farkın gittikçe açıldığına işaret edildi.

"10 yıl içinde Türkiye'nin denizaltı filosunda 14 gemi olacak, Yunan donanması ise muhtemelen 5 denizaltı ile sınırlı kalacak" bilgisine yer verildi.

Ta Nea gazetesi de, Türkiye'nin denizaltılarını yerli ve milli sistemlerle modernize ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin 2030'a gelmeden 16 modern ve modernize edilmiş fırkateyne sahip olmayı hedeflediğini hatırlattı.

Haberde "TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisi, 18 denizaltı ve 4 korvet daha inşa etmeyi planlıyor" denildi.

İlk uçuşunu başarı ile yapan, İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI C de Yunan basınının gündeminde.

Ethnos gazetesi gelişmeyi "Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk testi geçti" başlığı ile duyurdu.

Akıncı C'nin deniz üzerindeki hedeflerini başarıyla vurduğu belirtildi.

Yunan haber sitesi Flight Türkiye'nin daha da güçlü İHA'larını sahaya sürdüğünü vurguladı.

Etiketler : türkiye savunma sanayii yunan basını
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX