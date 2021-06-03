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03 Haziran 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 16:00:00

Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili iddiaya Rusya'dan cevap

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Rusya, S-400 eğitim programı kapsamında Türkiye'de bulunan 'Rus personellerin ülkelerine gönderildiği' iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "S-400'lerin başında Türk personel bulunacak" sözlerini çarpıtarak "Rus teknikerler ülkelerine gönderildi" iddiasında bulunan Bloomberg'in yalanına Rusya cevap verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de bulunan S-400 uzmanlarının buradan önceden planlanmış olan takvim doğrultusunda geri dönmekte olduklarını belirtip 'uzmanların gönderildiği' şeklinde ifadeler içeren haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, medyada yer alan birtakım haberlerin sorulması üstüne, Rusya yapımı savunma sistemi S-400 konusunda uzmanlaşmış personelin Türkiye'den plan dahilinde ayrılmakta olduğunu, Rus uzmanların 'evlerine gönderildiği' şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi.

"Orada (Türkiye) bulunan uzmanlarımızın hepsi, planlı bir biçimde evlerine geri dönüyor, zira Türk personelin eğitimi ve işlerin devri konusundaki görevlerini tamamladılar. Dönüşleri önceden planlanmış olduğu gibi gerçekleşiyor" diyen Kremlin Sözcüsü, "Bunu bir eve gönderme veyahut kovma şeklinde yansıtmak, kesinlikle yanlış, hiç doğru değil" vurgusunu yaptı.

Bunun yanında Peskov, Rus uzmanların evlerine dönüşünde ABD'nin bir rolünün olup olmadığı sorusuna, "Burada Amerikalıların herhangi bir etkisi bulunmuyor. İyi biliyorsunuz ki Amerikalılar Türklere (S-400 sistemi hususunda) oldukça baskı yapıyor, fakat Türk tarafı istikrarlı bir biçimde duruşunu koruyor." yanıtını verdi.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu S-400 RUSYA Dmitriy Peskov
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