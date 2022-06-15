Rusya çekildi

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15 Haziran 2022 Çarşamba 09:57:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 09:57:00

Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı öncesi Suriye'de dikkat çeken gelişme! Ruslar çekildi

Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadeleriyle sinyalini verdiği sınır ötesi operasyona ilişkin flaş gelişmeler yaşanıyor. Suriye sınırında yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyon öncesi Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden ayrıldı. Tel Rıfat'taki karargahlarını boşaltan Rus askerleri Halep'e çekildi.

Türkiye bölgedeki terör tehdidini ortadan kaldırmak için hazırlıklarına devam ederken Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Sabah'ın haberine göre, Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden çekildi.

Karargâhlarını boşaltan Rus birlikleri Halep'e yakın bölgelerdeki rejim askerlerinin kontrolündeki noktalara konuşlandı. Suriye ordusu da PKK/ YPG'nin işgal ettiği bir dizi askeri bölgeye rejim bayrakları çekti. Teröristler rejim bayraklarının arkasına saklandı.

Bölgeye takviyeler devam ederken zaman zaman sıcak saatler de yaşanıyor. Türk topçu ve obüsleri Münbiç ve Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri vuruyor. Cephe hatlarında da Milli Suriye Ordusu ile PKK/ YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine misli ile karşılık veriyor.

TÜNEL KAZIYORLAR

TSK operasyon emrini beklerken PKK/YPG'li teröristler Münbiç ve Tel Rıfat'ta tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. İşgal ettiği bölgeleri köstebek yuvasına çeviren teröristler, Münbiç ve Tel Rıfat'ta yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazdı.

Yerel kaynaklar cephe hattına kazılan tünellerin, askeri araçların girip saklanabileceği büyüklükte olduğunu ifade etti. Bölgeye ayrıca çok sayıda yeraltı sığınağı ve mühimmat deposu da inşa edildi.

PKK/YPG'liler yıllarca işgal atında tuttukları Afrin'de kilometrelerce tüneller kazmış, birçok tünelin içinde yaşam odaları bulunmuştu.

ASTANA'DA GÜNDEM

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.

Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.

Söz konusu görüşmelerde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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