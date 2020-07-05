Türkiye'nin Azerbaycan'a tıbbi destek

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05 Temmuz 2020 Pazar 17:46:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 17:46:00

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

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Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme Bakü'ye ulaştı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzemelerin teslim törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve diğer yetkililer katıldı.

Malzemeyi Hacıyev'e teslim eden Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'e yazdığı mektubu da Hacıyev'e sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerinde, tedavisi devam edenler için şifa temennisinde bulundu.

Mektubunda Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan etkili tedbir ve çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "'Bir millet iki devlet' şiarıyla dost ve kardeş Azerbaycan'a elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu çerçevede, can Azerbaycan'ın salgınla mücadelesine bir nebze de olsa katkıda bulunabilecek tıbbi yardım malzemesinin ülkenize intikalini sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hacıyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "bir millet, iki devlet" olan Azerbaycan ve Türkiye'nin Kovid-19'la hem bölgesel hem de küresel düzeyde birlikte mücadele ettiğini belirtti.

Hacıyev, devlet başkanlarının daima temas halinde olduğunu hatırlatarak "İki ülkenin sağlık kurumları arasında da istişareler ve tecrübe paylaşımı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yardım için teşekkür ediyoruz. Bu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin açık göstergesidir. Bundan sonra da Azerbaycan ve Türkiye, Kovid-19'la mücadelede ortak çabalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Özoral da Türkiye'nin, salgının ortaya çıkmasından bu yana 100'e yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu hatırlattı.

Kardeş olan Azerbaycan ve Türkiye'nin iyi ve kötü günde bir arada olduğunu vurgulayan Özoral, "Birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. Bugüne kadar Azerbaycan, Türkiye'den gelen kamyonların Orta Asya'ya geçmesi için her türlü gayreti gösterdi. İki ülke arasındaki ticaretin devamı için her türlü yardımı gösterdi. Biz de Türkiye olarak Azerbaycan'ın dünya ile bağlantısının devamı için aynı gayreti gösteriyoruz. Kovid-19'la mücadelede de en ileri seviyede iş birliğini sürdürüyoruz." dedi.

Azerbaycan'a gönderilen yardım malzemesi arasında 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilaç yer aldı.

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