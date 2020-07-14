Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım

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14 Temmuz 2020 Salı 16:49:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 16:49:00

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kazakistan'a ulaştı

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Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kazakistan'a gönderdiği tıbbi malzeme ve cihaz yardımı başkent Nur Sultan'a ulaştı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele gibi zor bir dönemde Türkiye'nin dost ve kardeş Kazakistan'ın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca Türkiye'nin gönderdiği 11 ton tıbbi malzeme ve cihaz yardımının başkent Nur Sultan'a ulaştığı aktarıldı.

Kardeş Kazakistan halkı ile dayanışma ruhu çerçevesinde daha evvel de Türkiye'den Kazakistan'a çeşitli tıbbi malzemeleri içeren bir yardım paketi gönderildiği hatırlatıldı.

SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Temmuzun başında salgının etkisini daha artırdığı Kazakistan'da virüsten ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakan Yardımcısı Bakıt Kurmanbayev'in Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan Kazakistan Sağlık Bakan Aleksey Tsoy, eylülde başlayacak yeni eğitim döneminin ilk çeyreğinde eğitimin uzaktan yapılmasını önerdi.

Ülkede bugüne kadar 61 bin 755 kişide vaka tespit edilmiş, bu kişilerden 35 bin 911'i iyileşmiş, 375 kişi de hayatını kaybetmişti.

2 Ağustos'a kadar sıkı karantinanın uygulandığı ülkede, 25 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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