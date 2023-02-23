Türkiye'nin eğittiği Lübnanlı arama kurtarma ekibi 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan İslami Tabipler Derneği bünyesindeki "Acil Arama Kurtarma" ekibine mensup 36 kişiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından geçen sene eğitimler verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, TİKA ve İHH tarafından arama kurtarma için gerekli tüm ekipmanlar da hediye edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan depremlerin ardından Lübnanlı bu gönüllüler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Beyrut'tan hareket ederek Elbistan'a 24 saatte ulaşıp enkaz çalışmalarına katıldı.

Acil Arama Kurtarma ekibi üyesi Muhammed Hacran, "TİKA, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmemiz için bizleri bilgilendirdi. Kısa bir süre içerisinde 10 kişilik arama kurtarma ekibini hazırladık. 24 saatte de depremin merkezi üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine vardık." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) Lübnan'a gönderdiği uçakla Beyrut Havalimanı'ndan Adana'ya gittiklerini belirten Hacran, şöyle devam etti:

"Beyrut'tan Adana'ya kısa sürede vardık. Deprem bölgesine varır varmaz AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımıza başladık. AFAD tarafından ses gelen binalara yönlendirildik.

Mesela bir binaya varmadan önce bir kadının sesinin duyulduğu bilgisi bize geldi. Yola çıktık ve oraya vardığımızda binanın altında 16 kişinin olduğunu söylediler. Sabah saat 10.00'da arama kurtarmaya başladık ve gece 04.30'a kadar kazmaya devam ettik."

"3 KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARDIK"



TİKA ve İHH'nın Lübnan'daki olası bir afet, patlama veya depreme karşı kendilerini eğittiğini hatırlatan arama kurtarma ekibinin bir diğer üyesi Bilal Ebu Zeyd de Türkiye'den eğitim aldıklarını ve ilk yardımına koştukları ülkenin de yine Türkiye olduğunu ifade etti.

Elbistan'da 6 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını, hava sıcaklığının geceleri -16 dereceye kadar düştüğünü aktaran Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"Enkaz altındakilere ulaşana kadar çalışmalarımızı yürüttük. Artık çalışacak takatimiz kalmamıştı. Ardından tüm gelişmelerden AFAD'ı haberdar ettik. Yardıma bu sefer İspanya'dan bir ekip geldi. 3 kişiyi enkaz altından sağ çıkardık. Bu enkazdaki en önemli görevimiz, yaşayanlara herhangi bir zarar vermeden onlara ulaşabilecek bir koridor açmaktı."

"BU FELAKETTEN BİZ DE DERSLER ALDIK"



Elbistan'a giden 10 kişilik ekipte yer alan Samir Mustafa Husna, "Deprem bölgesindeki çalışmalara katılmamızdan ötürü biz de ilk defa gerçek bir faaliyet içerisine girdik. Bu felaketten biz de dersler aldık. Ülkemizde Allah göstermesin böyle bir durum olursa nasıl hareket edeceğimizi nasıl tedbirler alabileceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Husna, Lübnan'ın da Doğu Akdeniz Fay Hattı üzerinde olduğunu hatırlatarak "Ülkemizin deprem olmayan bir bölgesi yok. Her gün denizde ve kıyılarda 3 veya 4 büyüklüğünde deprem oluyor. İnsanların eğitilmesi için şimdiden kurslar açmaya başladık. Birçok STK, okul ve kurum, arama kurtarma konusunda bizden yardım bekliyor." ifadelerin kullandı.