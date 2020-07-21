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Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
21 Temmuz 2020 Salı 17:49:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 17:49:00

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama

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Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Libya'daki petrol - doğal gaz hamlesi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'dan küstah bir açıklama geldi. Alman Bakan, Türkiye'nin bağımsız enerji politikasını hedef alarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hakkı olan petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye'nin hamleleri ile köşeye sıkışan ve kirli oyunları bozulan başta Rumlar ve Avrupa ülkeleri ise sık sık tarihi enerji hamlesini hedef alıyor.

ALMAN BAKANDAN KÜSTAH İFADELER

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan Alman Bakan Maas, "Türkiye uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeli. Bu bağlamda, Ankara ile AB ilişkilerinin gelişebilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı eylemlerden kaçınması gerekiyor" ifadelerini kullanarak petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın dışişleri bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Maas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmaların Libya'nın uluslararası açıdan tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde olduğunu söylemiş ve uluslararası hukuka aykırı herhangi bir durum olmadığını yinelemişti.

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