AİHM'den önemli karar: Yunanistan suçlu bulundu

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28 Nisan 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 11:30:00

Türkiye'nin çabası sonuç verdi: Suçlu bulundular

Kaynak: AA

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AİHM, Yunanistan'ı göçmenleri uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye doğru itmekle suçladı.

Avrupa Birliği'nden aldığı cesaretle mültecilere işkence eden, botlarını batırıp boğmaya çalışan Yunanistan hükümeti, AİHM tarafından hazırlanan raporda suçlu bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, söz konusu raporda, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye doğru ittiği ve şiddet uyguladığı vurgulandı.

BAKAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uluslararası kamuoyuna çağrı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçmenleri benzinle yakmaya çalışan Yunan güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaşmıştı.

Bakan Soylu paylaşımında, Avrupa Komisyonu'na seslenerek "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." demişti.

Etiketler : Avrupa Yunanistan AHİM GÖÇMENLER
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