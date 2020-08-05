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05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:50:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:50:00

Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında hibe desteği

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Türkiye ile Venezuela arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" kapsamında, Türkiye, Venezuela'ya 25 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 35 bin adet tulum, 200 bin adet eldiven ve 40 bin adet PCR test kiti hibe etti.

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