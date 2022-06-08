VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte yeni kira artış oranları
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
"BM'nin Ukrayna planını destekliyoruz"
Sanayi grubundan 5 ayda rekor ihracat
Avrupa Merkez Bankası, para politikasında yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu
Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu
Kazakistan'da referandum: "Yeni Kazakistan" dönemi
Türk dizileri yabancıları Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor
Savaşın gölgesinde mezuniyet töreni
TOGG üretim tesisinde heyecanlandıran gelişme!
Türkiye, PKK'nın 'Fırat'ın batısındaki tek varoluş noktası'nı yok edecek
Milli Muharip Uçak'ta yeni gelişme!
İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
Merkel'den çok konuşulacak 'Ukrayna-Rusya' itirafı
Türkiye'den 6 maddelik 'Adalar' hamlesi!
Kamuda yeni dönem başlıyor! Temmuzda sürpriz zam var
Teröre boyun eğdi
Çok kuvvetli sağanak yağışlar başlıyor!
Hayal etmekten vazgeçmedim
Çocukluk özlemi
İyi ki kaderime ortak oldun!
Annesinin kuzusu
Maldivler'de yorgunluk atıyor
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 10:41:00

Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Türkiye, NATO üyeliği için vetonun kaldırılmasını isteyen İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart koştu. Bunlar arasında, 'Taahhütlere üyelik olursa sonrasında da uyulması' şartı var.

Terör örgütüne kucak açan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri tartışılırken, Türkiye iki ülkenin de terör örgütleri ile arasına mesafe koymadan NATO'ya üye olmasını istemiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK

Yeni Şafak, Ankara'nın müzakerelerin sürdüğü İsveç ve Finlandiya'ya ilettiği taleplere ulaştı. Edinilen bilgilere göre, muhataplardan istenen talepler 10 maddede toplandı.

1- İki ülkeden, Türkiye'nin PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve uzantıları dahil terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede destek vermeleri istendi.

2- Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri ve hukuki altyapıyı kurmaları gerektiği belirtildi.

3- Ülkelerinde bulunan PKK'nın uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması ve açılması girişimlerinin engellenmesi gerektiği vurgulandı.

4- İki ülkede yapılan FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi, iltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması istendi.

5- İade, mal varlığı dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması belirtildi.

6- İsveç ve Finlandiya'da bulunan terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı ve iade edilmesi vurgulandı.

7- PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapılmasına izin verilmemesi belirtildi.

8- İki ülkenin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapılması istendi.

9- İki ülkeden de Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılması istendi.

10- İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları halinde bu taahhütleri yerine getirmeleri gerektiği de belirtildi.

Etiketler : türkiye isveç fillandiya
İşleri geri çevirmiyorum

İşleri geri çevirmiyorum
Türk oyunculara sahip çıktı

Türk oyunculara sahip çıktı
Kaprisli bir insan değilim

Kaprisli bir insan değilim
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Göklerde gibiyim

Göklerde gibiyim
Güzel ve makyajsız bir sabah

Güzel ve makyajsız bir sabah
Nikâh şahidi olacak

Nikâh şahidi olacak
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX