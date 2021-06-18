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18 Haziran 2021 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 18:37:00

Türkiye'den Guterres'e tebrik

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne ikinci kez atanan Antonio Guterres'i tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu göreve 5 yıllık ikinci bir dönem için yeniden atanmasına ilişkin kararını 18 Haziran 2021'de kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Sayın Guterres'i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz. BM Genel Sekreteri Guterres'in mevcut görevi süresinde ülkemizle tesis ettiği yakın ve dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

BM'NİN ÇALIŞMALARINA DESTEK VURGUSU

Türkiye'nin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine ulaşılması hedefi doğrultusunda BM Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına verdiği katkıyı güçlendirerek sürdüreceği vurgulandı.

"Guterres'in yeniden atama kararının alındığı Genel Kurul oturumu dahil olmak üzere atama sürecinin tamamının 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın öncülüğünde icra edilmiş olması ülkemiz açısından ayrı bir gurur kaynağıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Halen BM Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

Etiketler : BM Şartı BM Genel Sekreteri Guterres
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