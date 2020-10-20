  • BIST
    1210.41
  • Dolar
    7,8642
  • Euro
    9,3103
  • Altın
    483,4750
İstanbul
16 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
3 il için Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Eninde sonunda Karabağ özgürleşecektir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Can Azerbaycan, haydut Ermenistan'ın bir İHA'sını daha düşürdü
Türkiye ziyareti sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama: Türkiye ile üreteceğiz
ABD'nin koronavirüsle başı dertte! Hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bini aştı
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uz...
Hollanda, 17 yaşını dolduran kadınları askere alacak
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev: Ermenistan savaş suçu işliyor
Düğün konvoyu süsüyle mülteci kaçakçılığı polise takıldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! FETÖ'nün alçak girişimindeki gece uçağı o rotayı çizmişti
Domuz yerine arkadaşını vuran muhtar gözaltına alındı
43 ilin girişinde otobüsler tek tek durduruldu, koronavirüs denetimi yapıldı
İmzalar atıldı! BAE'nin petrolünü Avrupa'ya taşıyacaklar
AB harekete geçti: Rum yönetimi ve Malta için ihlal süreci başlatıldı
FETÖ'cü eski üsteğmene 6 yıl hapis
Azerbaycan istese Ermenistan'ın kalbini vurabilir!
Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap
Bakan Akar'dan sert açıklama
1'i Kandil kadrosunda 4 terörist öldürüldü
İstanbul Silivri'de fabrika yangını
Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını ''dondurmaya'' hazır
20 Ekim 2020 Salı 18:58:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 18:58:00

Türkiye ziyareti sonrası Zelenskiy'den flaş açıklama: Türkiye ile üreteceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoda ziyarete ilişkin yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede.' ifadelerini kullandı. Orduyu güçlendirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, 'Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz.' dedi.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orduyu güçlendirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz." dedi.

Zelenskiy, uluslararası arenada pek çok ülkeyle ilişkilerin geliştiğini ifade ederek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." diye konuştu.

- UKRAYNA İLE TÜRKİYE ARASINDA SAVUNMA ALANINDA ARTAN İLİŞKİLER

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirmişti.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayisinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söylemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER