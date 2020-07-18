Türkiye, Venezuela için harekete geçti!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla dost Venezuela halkının Kovid-19’la mücadelesine destek olmak için tıbbi malzeme yardımının gönderildiğini belirterek, "Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde bu zorlu süreçte, uluslararası toplumla dayanışma mesajımız açık ve net." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SALGINDAN ETKİLENEN ÜLKELERE TIBBİ MALZEME YARDIMLARI



Venezuela'ya tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A 400M" tipi dev nakliye uçağı, 16 Temmuz'da Türkiye'den havalanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jorge Arreaza, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçağı başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanında karşılamıştı.