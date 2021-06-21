  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,7598
  • Euro
    10,4254
  • Altın
    502,0370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Ukrayna ortak uzay roketi fırlatabilir
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
İngiltere Başbakanı Johnson söz dinlemedi: İstihbarat telefonuna el koydu
Türkiye'den diplomasi dersi: 50'nin üzerinde ikili görüşme
Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?
AB'de Türkiye gündemi! Olumlu sinyaller geliyor
Zaharova'dan ABD'ye tehdit: Karşılıksız kalmaz!
Karabağ hezimeti sonrası büyük sürpriz!
"Türkiye, AB için ne kadar önemli?" sorusuna böyle cevap verdi
Dijital dönüşümün yolu insana yatırımdan geçiyor
Macron'a soğuk duş: Bu durumun endişe verici
Mavi Vatan'da yeni dönem! Seri üretime geçiyor
Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Erşan Kuneri sete çıktı
İlk doz İrem'i güzelleştirdi
24 saatte ili milyon izleme
Kolombiya'dan çalıntı şarkı iddiası
Kahramanımız babalar
Gebeleri bekleyen tehlike: Protein kaçağı
Beyin sağlığını ölçmek mümkün
Skolyozu olanlar dikkat!
İlgili babaların çocukları daha başarılı oluyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Haziran
21 Haziran 2021 Pazartesi 12:33:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 12:33:00

Türkiye ve Ukrayna ortak uzay roketi fırlatabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna, Türkiye ile ortak uzay projelerine açık olduklarını belirtti. İş birliği seçeneklerini değerlendiren Ukrayna Devlet Uzay Ajansı Başkanı Taftay, Türkiye'yle ortak uzay roketi fırlatılabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Uzay Ajansı Başkanı Volodimir Taftay, Türkiye ile savunma sanayisinde olduğu gibi uzay alanında da pek çok ortak proje yürütebileceklerini belirtti.

Taftay, Ukrayna uzay programını ve uzay alanında Türkiye-Ukrayna iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Ukrayna Uzay Ajansı olarak birinci önceliklerinin, bu sene sonunda Space-X firmasıyla beraber Sich 2-1 uydusunu göndermek olduğunu dile getiren Taftay, ikinci önceliklerinin ise yeni uzay programlarını uygulamak olduğunu söyledi.

Taftay, Ukrayna'nın 5. Ulusal Uzay Programı'nın 2017'de sona erdiğini belirterek bu sene martta göreve geldikten sonra hazırladıkları yeni programın, onay aşamasında olduğunu kaydetti.

Yeni programın daha pratik ve sonuç odaklı olduğunu, uyduların yanı sıra yüzen bir uzay üssü projesinin de planın içinde yer aldığını anlatan Taftay, "Ukrayna'da uzay üssü inşası için uygun bir yer yok, bu nedenle yüzen bir üs inşa etmeyi planlıyoruz, tamamen Ukrayna yapımı olacak ve bu da bağımsız bir şekilde uzaya ulaşmamıza olanak sağlayacak." dedi.

Taftay, ülkedeki uzay sanayisinin yapısında reform yaptıklarına dikkati çekerek 2020'de yasayı değiştirdiklerini ve uzay alanındaki faaliyetleri özel şirketlere açtıklarını ifade etti.

"ORTAK PROJELER YAPABİLECEĞİMİZDEN EMİNİM"

Uzay alanında iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Taftay, "Türkiye stratejik partnerlerimizden biri, komşuyuz ve pek çok ortak çıkarımız var. Kesinlikle uzay alanında pek çok ortak proje yapabiliriz, mesela yeryüzü gözetleme sistemlerinde, bildiğiniz gibi yeryüzü gözetleme uyduları hareket eden araçlar, mesela uydu Ukrayna'dan Türkiye'ye geçip, orada çalışabilir, teknik olarak bir uydu yapıp iki ülke sorunsuz kullanabilir. Bu gibi projelere açığız." ifadelerini kullandı.

Taftay, bu senenin ikinci yarısında Türk Uzay Ajansını ziyaret edip iş birliği olanaklarını konuşmak istediklerini belirterek "Projelerde iş birliğinin yalnız olmaktan daha iyi olduğuna inanıyorum, özellikle Türkiye gibi uzun soluklu bir partnerlerimizle. Savunma sektöründe ortak projelere başlanmıştı, ortak bir uzay projesi gerçekleştirmek için biz de uzay alanında üstümüze düşeni yapabiliriz. Türkiye gelişmiş bir sanayiye sahip. Ortak projeler yapabileceğimizden eminim." diye konuştu.

TÜRKİYE VE UKRAYNA ORTAK UZAY ROKETİ FIRLATABİLİR

Volodimir Taftay, Türkiye'nin Ukrayna için öncelikli bir partner olduğunu belirterek iş birliğinin pekişmesiyle Ukrayna ve Türkiye ortak yapımı uzay roketi veya uydu gönderebileceğinin düşündüğünü aktardı.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı doğrultusunda uzaya Türk astronot gönderme projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Taftay, "Uzaya astronot göndermek bir nevi test ve kendini kanıtlamadır çünkü astronot gönderebilmek için (uzay) sanayinin pek çok yeni prosedürü aşması gerekir. Türkiye'nin bu görevi sorunsuz gerçekleştireceğinden eminim. Ayrıca astronot göndermenin halk için duygusal bir yanı da var." değerlendirmelerinde bulundu.

Taftay, Ukrayna'nın tarihsel olarak fırlatma sistemleri ve roket alanında önemli tecrübesi olduğunu hatırlatarak uyduların yanı sıra bu alanlarda da iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Etiketler : Türkiye Milli Uzay Programı Türk Uzay Ajansı Ukrayna
Genç yıldızlar aynı dizide

Genç yıldızlar aynı dizide
Finalistler belli oldu

Finalistler belli oldu
Konserler için geri sayım

Konserler için geri sayım
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı

Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
Aşka ikinci şans

Aşka ikinci şans
Burcu'nun alışveriş stili

Burcu'nun alışveriş stili
İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

İtalya'da çocuklar için dernek kurdu
Florida'da yorgunluk atıyorlar

Florida'da yorgunluk atıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER