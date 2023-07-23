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23 Temmuz 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 09:30:00

Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

Kaynak: AA

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine Amr el-Hamami'yi atadı.

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine Amr el-Hamami atandı.

Atamaya ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Sisi'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamami, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarılmadan önce Ankara'da maslahatgüzar olarak görevini sürdürüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atanmıştı.

EL-HAMAMİ KİMDİR?

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğinde 2019'dan bu yana maslahatgüzar olan Amr el-Hamami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır Misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı.

Hamami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerinde de konsolosluk görevinde bulunmuştu.

Etiketler : türkiye mısır büyükelçi
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