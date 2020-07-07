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07 Temmuz 2020 Salı 08:43:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 08:49:00

Türkiye ve Katar aleyhine yayın yapıyorlardı: Twitter BAE destekli ''sahte Orta Doğu uzmanlarının'' hesaplarını kapattı

Kaynak: AA

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Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan BAE destekli 'sahte Orta Doğu uzmanlarının' hesaplarını kapattı. Tüm hesaplardaki yazıların hemen hemen aynı cümlelerle yayımlandığına işaret edilirken, bu hesapları kullananların Türkiye'nin Libya'daki rolünden de rahatsız olduğu ifade edildi.

Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı.

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin haberine göre, Twitter, Newsmax ve Washington Examiner gibi haber sitelerinde Orta Doğu hakkında "uzman" adı altında yayın yapan kişilerin hesabına ulaşımı engelledi.

Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin, geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayımladığı, ancak bu kişilerin "gerçek" insanlar olmadığı ortaya çıktı.

The Daily Beast'e konuşan bir Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların, bir devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu vurguladı.

- SAHTE UZMANLAR TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ

Söz konusu hesapların makalelerinde BAE yanlısı görüş bildirdiği, Katar ve Türkiye'yi eleştirdiği ve İran'a daha çok yaptırım getirilmesi gibi konuları savunduğu kaydedildi.

Tüm hesaplardaki yazıların hemen hemen aynı cümlelerle yayımlandığına işaret edilirken, bu hesapları kullananların Türkiye'nin Libya'daki rolünden de rahatsız olduğu kaydedildi.

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