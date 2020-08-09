09 Ağustos 2020 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 14:02:00
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatına özel kuvvetler de katıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.
Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.
- İran'da son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti
- İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
- Azerbaycan'da vaka sayısı 100'ün altına düştü
- Türkiye ve Azerbaycan özel kuvvetleri sahada!
- İran'da 4,4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bağdat'a "şartlı" olarak elektrik verileceğini duyurdu