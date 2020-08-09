Azerbaycan'ın özel kuvvetleri sahaya indi

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09 Ağustos 2020 Pazar 11:55:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 11:55:00

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatına özel kuvvetler de katıldı

Kaynak: AA

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Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.

Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.

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