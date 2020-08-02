Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Kahramanlardan gövde gösterisi
Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikat kapsamında araziye çıkan tank ve zırhlı araçlar çeşitli görevler icra ediyor. Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.
Tatbikatta, görevlerin uygulanmasının etkinliği ve koordinasyonu, muharebe operasyonları sırasında desteğin sağlanması, personel ile silah ve askeri teçhizatın etkinliği denetleniyor.
Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.
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