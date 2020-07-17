Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kirli plan: Minsk üçlüsü harekete geçti

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17 Temmuz 2020 Cuma 11:09:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 11:26:00

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için harekete geçtiler: Olağan şüpheli Minsk üçlüsü!

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Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin son dönemdeki başarılı hamleleri üzerine Minsk Grubu, 'Ermeni' ve 'Suriye' kartını oynamaya başladı. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki geriliminde, hedefin sadece Azerbaycan olmadığı; Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin son dönemdeki başarılı hamleleri karşında umduğunu bulamayan söz konusu güçlerin Kafkasya'da yeni bir çatışma cephesi açarak kirli hesaplar yaptığı ifade ediliyor.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında tansiyon giderek yükselirken, iki ülke arasında başlayan çatışmaların yankısı devam ediyor. Saldırının zamanlamasına dikkat çeken uzmanlar, Ermenistan’ın bu tür saldırıyı tek başına planlamadığına ve arkasında Ermenistan'a destek veren Minsk Grubu eş başkanlarından Rusya, Fransa ve ABD’nin olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca hedefin sadece Azerbaycan olmadığı; Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son dönemdeki başarılı hamleleri karşında umduğunu bulamayan söz konusu güçlerin Kafkasya’da yeni bir çatışma cephesi açarak kirli hesaplar yaptığına işaret ediliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu çerçevede Ermenistan üzerinden bölgeyi yeni bir kriz alanına dönüştürme planları yapanların, hem Türkiye’nin odağını Kafkasya'ya çekmeye çalıştığı hem de Azerbaycan’ı da sıcak bir çatışmaya sokarak Dağlık Karabağ meselesinde haklıyken haksız konuma düşürmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

ÜÇ ÜLKE, ERİVAN'IN YANINDA

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin ardından bu meseleyi çözmek için 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Minsk Grubu kurulmuştu. Bu mekanizmanın eş başkanlık görevini de Ermeni diasporasının bulunduğu devletler yapıyor. Bu kapsamda meselenin çözümüne katkı sağlaması beklenen söz konusu üç eş başkan ülkenin (ABD, Rusya, Fransa) tek yanlı Ermenistan tutumu ile meselenin tarafı hâline geldiği belirtiliyor.

ÖNCEDEN PLANLANDI

Ermenistan’ın saldırının arka planında ne olduğunu ve saldırının niçin şimdi yapıldığını gazetemize değerlendiren Azerbaycanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl “Saldırının önceden planlandığını düşünüyorum. Ermenistan, tek başına bu kararı alacak durumda değil. Özellikle onu destekleyen Rusya gibi ülkeler ile hareket ediyor” dedi. Saldırının Türkiye ile de doğrudan bağlantılı olduğunu düşündüğünü ifade eden İsmayıl “Bölgedeki son gelişmeler, Türkiye’nin artan gücü, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin giderek daha da gelişmesi. Ermenistan ve onun destekçilerini rahatsız ediyor. Türkiye de bunun farkında o yüzden çok sert açıklamalar yaptı ve Azerbaycan’ın arkasında olduğunu vurguladı” diye konuştu.

EL BAB MESAJI, SİRTE’YE Mİ?

Öte yandan, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan El Bab’a önceki gece Rus savaş uçakları saldırdı. Hava saldırısının zamanlaması dikkat manidar bulundu. Zira, Libya’da istediğini elde edemeyen Moskova’nın, Türkiye destekli Trablus güçlerinin Sirte’ye yönelik planladığı operasyonun başlamasına sayılı günler kala "Suriye" ve "Ermenistan kartını" devreye sokmuş olabileceği değerlendiriliyor.

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