Türkiye ve Azerbaycan arazileri tarıma hazırlıyor

Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan ilinde yıllardır atıl kalan arazileri birlikte tarıma hazırlıyor.

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde kapsamlı imar ve kalkınma projeleri yürütüyor. Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor.

Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilan'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor.

Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ savaşı şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor.

Atıkların enerjiye dönüştürüleceği biyokütle gazlaştırma tesisi ile çatılara kurulacak güneş panelleriyle parkın elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Parktaki tüm işleri Türk ve Azerbaycanlı mühendis ve diğer çalışanlar birlikte gerçekleştiriyor.

"ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİ HIZLA GELİŞİYOR"



Parkın inşaatından sorumlu proje müdürü Yasin Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye 2 ay önce geldiğini, bu sürede büyük değişimlere şahitlik ettiğini söyledi.

Ermenilerin işgal döneminde bu toprakları yıllarca atıl bıraktığını belirten Yavuz, "Gelecekte burada çok farklı Karabağ olacak. Çok verimli toprakları var. Suyu var. Zengin bir arazi. Çalışanların kalacağı 5 yıldızlı otel standardında lojman yapıyoruz. Azerbaycan ve Türk mühendisler birlikte çalışıyor. Azerbaycan devleti burada çok güçlü yatırımlar yapıyor. Bölgede çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı firma çalışıyor. Altyapı ve üstyapı projeleri hızla gelişiyor. Bir iki yıl sonra biz burayı tanıyamayacağız. Burası 'Azerbaycan'ın Paris'i' olacak." diye konuştu.

İnşaatta şef olarak çalışan Azerbaycanlı mühendis Elvin Aliyev de Türk arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Aliyev, tarım parkında çok sayıda insanın istihdam edileceğini belirterek, Türk çalışanlarla tecrübe paylaşımında bulunduklarını kaydetti.

İnşaat çalışmalarının sürdüğü park bünyesindeki ekin alanları vakit kaybedilmeden sürülmeye ve gübrelenmeye başlanmış durumda.

"BİZ BU TOPRAKLARI GÖRMEK İÇİN NELER FEDA ETTİK"



Traktör operatörü Halil Sefa Düzgüngü, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında tarımsal faaliyetlere destek olmak için Tokat'tan geldiğini bildirdi.

Düzgüngü, 2 ay önce geldiği günle bugün arasında bölgede çok ciddi farkların olduğuna dikkati çekerek, "Çok hızlı bir çalışma sürecindeyiz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. İlk geldiğimizde topraklar içler acısıydı. Bu toprakların ülkelerimize, ekonomilerimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Azerbaycanlı traktör operatörü Elmeddin Rufullayev de "Binlerce hektar alanı ekine hazır hale getirdik. İnşallah bol verim alırız. Biz bu toprakları görmek için neler feda ettik. Yıllardır işlenmemiş topraklar. Birkaç güne ekine başlayacağız." ifadelerini kullandı.