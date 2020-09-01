  • BIST
    1085.19
  • Dolar
    7,3703
  • Euro
    8,7868
  • Altın
    466,8460
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor
Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Trump 'geçici felç nedeniyle hastaneye kaldırıldığı' iddialarını yalanladı
Yunanistan ordusunu güçlendirmeyi planlıyor
Basın İlan Kurumundan 'İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız ödeme' yapılacağı iddialarına yal ...
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan Doğu Akdeniz'de korsan bir devlettir
Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden, Türkiye'nin Filistin davasını destekleyici rolüne övgü
Bakan Koca son durumu paylaştı! Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca KOVID-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
ABD'de okulların açılması 21 Eylül'e ertelendi
Transfer fiyatlandırmasında yeni düzenleme
Beyaz Saray Kovid-19 önlemleri altında yeniden ziyaretçilere açılıyor
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı kritik eşiği aştı
İsrail askerlerinin Filistinli yaşlı adama uyguladığı şiddet ABD'deki George Floyd olayını hatırlattı
AK Parti MYK toplandı
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya Libyalılarındır
Türkiye'den Rusya'ya YPG/PKK tepkisi!
ABD'de kornavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 38 bin 151 yeni koronavirüs vaka
Sevilla Rakitic transferini resmen açıkladı
Avrupa'nın ortasında mescide nefret saldırısı!
İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
01 Eylül 2020 Salı 21:02:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 21:02:00

Türkiye, Sudan'daki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında barış anlaşması imzalanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün Juba'da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden bu anlaşmanın, ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilerek, "Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." denildi.

Sudan hükümeti, dün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ile 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER