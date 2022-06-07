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07 Haziran 2022 Salı 08:43:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 08:43:00

Türkiye-Rusya zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken çıkış

Kaynak: AA

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Türkiye-Rusya zirvesi öncesi ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıkladı

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, günlük basın toplantısında gündemdeki soruları yanıtladı.

Lavrov'un Türkiye ziyaretine ilişkin bir soruya Price, "Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Yine ifade ediyorum, Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; Price, Ukrayna'nın gıda ve gübresinin küresel piyasaya ihracı konusunda bu ülkenin de masada olması gerektiğini belirtti.

Gıda ve gübre konusundaki sorunun Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya müdahale ettiğinden bu yana devam eden bir sorun olduğunu vurgulayan Price, Lavrov'un Ankara'daki temaslarının bahsi geçen gübre ve gıda ihracatı sorunun çözmeye yetmeyeceğini, Ukrayna'nın da bu konuya dahil olması gerektiğini savundu.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETME SÜRESİNİN ARTIK AYLAR DEĞİL HAFTALAR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Price, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İran'da daha önce bildirilmeyen üç yerde nükleer reaktör tespit ettiklerine yönelik açıklamasına değindi, Ajansın bu konudaki raporlarına güvendiklerini kaydetti.

Grossi'nin değerlendirmesinin kendi değerlendirmeleri ile paralel olduğunu aktaran Price, "Gerçek şu ki Ortak Kapsamlı Eylem Planının (OKEP) yürürlükte olduğu 2018'de İran'ın nükleer silah elde etme süresi 12 aydı. Mayıs 2018'den yani 4 yıldan bu yana bu süre oldukça kısaldı. Maalesef şu anda artık aylar değil haftalardan hatta daha kısa bir süreden bahsediyoruz." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de İran nükleer programına yönelik OKEP anlaşmasından çekilmişti.

Etiketler : ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price Donald Trump OKEP
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