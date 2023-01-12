VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Her alanda internet kullanımının artması ek tedbirlerin alınmasını zaruri bir hale getirdi"
İhracatçı, İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı
Bakan Bozdağ açıkladı... Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor
Toplam ciro endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 99,7 arttı
Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanacak
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2022'de yükseldi
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı
Borsa güne yükselişle başladı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan, Bolsonaro'ya "seçim yenilgisini kabullenmiyor" eleştirisi
Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Konsere özel hazırlık
Sağlık sorunları olabiliyor
ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu
Kıvanç'la anlaştık
Setleri özlemişim
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Yarışma için kampa girdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı
12 Ocak 2023 Perşembe 10:26:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 10:26:00

Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar'ın başkenti Doha'da toplanan Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komitesi'nde, askeri ve güvenlik alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Komite toplantılarına Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Salim Bin Hamed Akil en-Nabit başkanlık etti. Toplantıya iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Açıklamada toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Toplantı sonrasında Genelkurmay Başkanı Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ve Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Katar ile Türkiye arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komite ile ikili ilişkilerde, özellikle de savunma ve askeri alanda büyük ilerleme kaydedildi.

19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanında işbirliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da konuşlanırken iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katıldığı törenle açıldı ve karargaha "Halid Bin Velid Kışlası" adı verildi.

Etiketler : katar türkiye askeri yüksek komite toplantısı
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı

Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Siyah beyaz ilgi

Siyah beyaz ilgi
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX