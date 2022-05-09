Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde 'sürdürülebilir' açılım hedefi

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta Tel Aviv'de düzenlenen EcoMotion 2022 konferans ve fuarına Türkiye'den yaklaşık 10 firmanın katıldığını söyledi.

Bunların otomotiv ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler olduğunu kaydeden Lillian, "Artık tüm dünya değişiyor ve yüzünü farklı yöne çeviriyor. EcoMotion, Türk, İsrail ve birçok uluslararası firmanın bir araya gelerek kendi ürünlerini ve sürdürülebilir çözümlerini tanıtabileceği bir platform. EcoMotion'da Türk heyetinin varlığı da çok önemli." diye konuştu.

Lillian, daha önce da mart ayında bir heyetin İsrail'e gittiğini ve İsrail'den bir heyetin de Türkiye'ye geleceğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve İsrail'in ticaret hacmi geçen yıl 8 milyar dolara ulaştı. İsrail, Türkiye'nin en büyük 9'uncu ihracat destinasyonu. Mevcut ticaret hacminin içeriğine baktığımızda tekstil, yiyecek ve diğer alanlardan oluşan daha geleneksel bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. EcoMotion'da bir Türk heyetinin varlığı iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki yönün değişmeye başladığını gösteriyor. Bu yön daha sofistike, yüksek teknolojili alanlara kayıyor. Bence bu çok iyi bir işaret. İki tarafın iklim değişikliği veya enerji krizi gibi problemleri önleyecek alanlarda iş birliğini geliştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

EcoMotion'da dron teknolojileri de ele alınacak

Türkiye'nin mobilite ürünlerinde büyük bir sanayi merkezi olduğunu dile getiren Lillian, "Mobilite sadece araçlarla ilgili değil, toplu taşımanın daha etkin kullanılması, trafiğin azaltılması, akıllı şehirler, enerji tasarrufu gibi birçok konu bu alana giriyor. Türkiye de sadece otomotiv endüstrisinde değil, dron teknolojilerinde de önemli bir üretici. EcoMotion'da bununla ilgili bir bölüm olacak. Hareketlilik dediğimizde sadece insanların veya araçların hareketinden değil, ürünlerin hareketliliğinden de bahsediyoruz ve dron teknolojileri bu anlamda gelecekte günlük hayatımızda çok daha büyük bir öneme sahip olacak. Bu konuya sadece askeri açıdan bakmamak gerek." diye konuştu.

Lillian, bu kapsamda sürdürülebilir çözümler, temiz teknolojiler, mobilite ve inovasyon gibi alanların iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha ileri taşımak için güçlü potansiyel vadettiğini vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayında Türkiye'ye yaptığı ziyareti anımsatan Lillian, "İkili ilişkilerde eğilim pozitif olduğu, ekonomi ve sanayi sektörleri iş birliğiyle ilerlediği sürece iki ülkenin ticaret hacmi de artacaktır. "dedi.