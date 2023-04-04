Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği alanları pozitif gündemle genişliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile 22 Mart'ta Ankara'da bir araya gelen Kostas Frangoyannis, Ankara ziyaretine ve son dönemde iki ülke arasında oluşan pozitif gündeme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Frangoyannis, "Bir hafta önce Ankara'ya gidip, daha önce 3 kez görüştüğümüz Sedat Önal'ın yerini alan yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ı tanımak benim için büyük bir mutluluktu. Pozitif gündemde yer alan konuların üzerinden geçtik. Ekonomi, ticaret, enerji, turizm, ulaşım, nakliye, kültür, sporla ilgili konularda büyük bir ilerleme var." dedi.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'DE ÇOK SICAK KARŞILANDI



Kostas Frangoyannis, Türkiye'de kendisi ve ekibinin çok sıcak bir misafirperverlikle karşıladığını belirterek görüşmelerin verimli geçtiğini kaydetti.

Tarafların birbirlerinin görüşlerine saygı gösterdiğini vurgulayan Frangoyannis, "Pozitif gündemin konularına çözüm bulmak için çabalamakta ısrar ediyoruz. Zira, bu şekilde iyi atmosferi güçlendirdiğimize ve oluşabilecek her tür sorunun mücadelesine yardımcı olduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ ALANI DİNAMİK POZİTİF GÜNDEMLE GENİŞLİYOR



Frangoyannis, çevre, doğal afetler, sivil koruma gibi konularda da bir dizi etkinlik planlandığını belirterek "Bence, Türkler ve Yunanlar, basit günlük konularda sahip olduğumuz bu iyi uzlaşının kendi yaşamlarında da etkili olduğunu görecek. Bu, iş dünyasının diğer ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye yatırım yapabilmesi, ekonomi ve ticaretin gelişmesi, turizm amaçlı ziyaretler veya deniz yolları ulaşımı gibi konularda kendini gösterebilir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Yunanistan arasında ticaret ve turizm gibi farklı konularda işbirliğini artırmayı hedefleyen pozitif gündemin koyulan hedeflere ulaşıldığında tamamlanan statik bir süreç olmadığını vurgulayan Frangoyannis, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki pozitif gündem dinamik bir işbirliğidir ve böyle kalacağını umuyorum. Tamamlanan konular, gündemden çıkıyor ve gündeme yeni konular giriyor." dedi.

Frangoyannis, ikili ilişkilerde iyi niyet ve iyi bir atmosfer olduğunda, hedeflere ulaştıkça, yeni hedefler oluşturma, yeni adımlar atma, daha çok çaba harcama ve daha güzel sonuçlar oluşturma hevesinin ortaya çıktığını da belirtti.

SELANİK-İZMİR FERİBOT HATTI



2022'de hizmete giren ve kısa bir süre hizmet veren Selanik-İzmir feribot hattının sevinç kaynağı olduğunu belirten Frangoyannis, "Bu bir ticari girişim kararı. Türkiye ve Yunanistan, yapması gerekeni yaptı, işbirliği çerçevesi oluşturdular. Sadece hükümetler desteklemedi, İzmir ve Selanik liman organizasyonları da bu doğrultuda yardımcı oldu." dedi.

Bakan Yardımcısı Frangoyannis, yaz sezonu öncesinde yakın bir zamanda tekrar işlemeye başlayabileceğini ifade ettiği hattın, yük taşımacılığı kadar yolcu taşımacılığı için de bir alternatif olabileceğine dikkati çekti.

TÜRK TURİSTLERE KOLAYLIK SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR



Frangoyannis, önceki yıllarda da Türkiye'den gelen turistlerin Yunan adalarına girişleri için vize kolaylığı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, sözlerini, "Ankara'da pozitif gündem çerçevesinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla da (adalara) girişleri kolaylaştıracak, pasaport kontrol ve gümrük işlemlerini hızlandıracak yöntemler üzerinde konuştuk. Bu sene adalarımızda daha çok Türk turist görmekten mutluluk duyarız." diye tamamladı.