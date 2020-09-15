Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı
Kaynak: AA
Türkiye ve Libya hükümetleri arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.
Ankara'da 13 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, iki ülkenin hükümetleri, Libya'daki kalkınma projelerinin icrasına yönelik ülkede istikrarı sağlama ve iki ülke arasında gerçek bir ortaklığın temellerini atma üzerindeki doğrudan etkileri göz önüne alarak çalışmalara devam etmenin önemini vurguladı.
- Trump, İran'ı tehdit etti! "1000 kat fazlasıyla karşılık veririz!"
- Rusya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!
- Türkiye ile Libya arasında kritik anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Netanyahu taahhüt etti: Başka ülkelerde İsrail'le normalleşecek
- Libya Hükümeti'nden Paris iddialarına yalanlama: Kesinlikle olmayacak
- Fransa'da 6 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası