VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete açacak
Çin, teknoloji test uydularını fırlattı
Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi
'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!
İstanbulkart vizeleme ücretine yüzde 160 zam
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma!
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj!
"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Dünyanın ilk SMS'i 121 bin dolara satıldı
Beklenen aşk itirafı
23 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00

Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma! Kabil Havaalanı konusunda karar verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştı. Diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.

Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi.

Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Etiketler : TÜRKİYE KATAR Afganistan Taliban Eşref Gani
Saçları uzamaya başladı

Saçları uzamaya başladı
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Aşkımızdan vahim durumdayız

Aşkımızdan vahim durumdayız
Kızımın maskarası olurum

Kızımın maskarası olurum
Bostancı'da arabesk gecesi

Bostancı'da arabesk gecesi
Hamileliğim ineklerin arasında geçti

Hamileliğim ineklerin arasında geçti
Klip aşkı gerçek oldu

Klip aşkı gerçek oldu
Sahnede görünmez kaza

Sahnede görünmez kaza
Dizi için okçuluk dersi alıyor

Dizi için okçuluk dersi alıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER