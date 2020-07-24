Türkiye Osmanlı yadigarı esere sahip çıkıyor

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24 Temmuz 2020 Cuma 11:37:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 11:37:00

Türkiye, Güney Afrika'daki Osmanlı yadigarı esere sahip çıkıyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Nur'ul Hamidiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi, tarihi özellikleri yönünden iki ülke arasındaki bağın bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

Kuruluşunda 2. Abdülhamid'in katkılarının da bulunması nedeniyle "Nur’ul Hamidiye (Hamid'in Işığı)" olarak isimlendirilen cami, 1884'te Cape Town'da Müslüman halkın ekonomik katkısıyla inşa edilmiş iki katlı bir yapı.

TİKA tarafından caminin iç süslemesinde hat işlemeciliği (kufi ve sulüs), tezyinat (ahşap, cam, boya), altın varak (bezeme ve patina) ve nakkaşlık kullanılarak görüntüsü iyileştirildi.

Cami Yönetimi Başkanı Abdurrauf Boux, TİKA'nın Cape Town'da daha önce titiz ve itinalı çalışmalarıyla birçok projeyi gerçekleştirdiğini ve Nur-ul Hamidiye Camisi'nin restorasyonunu tamamladığını kaydetti.

TİKA'nın caminin iç süsleme çalışmalarını tamamlamasıyla bölgede cezbedici bir yapı haline geleceğini ifade eden Boux, katkılarından dolayı Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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