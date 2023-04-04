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Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
04 Nisan 2023 Salı 15:48:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:48:00

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi ABD'ye teslim etti

Kaynak: AA

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Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

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Etiketler : türkiye finlandiya nato üyesi abd kuzey atlantik antlaşması

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