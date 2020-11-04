Türkiye düşmanı Fransız dergi yine Erdoğan'ı hedef aldı

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04 Kasım 2020 Çarşamba 12:41:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 12:44:00

Türkiye düşmanı Fransız dergisi yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

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Türkiye karşıtlığı ve ırkçı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye karşıtlığı ve ırkçı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la çıkarak, "“Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı’nın korkaklığı. Yalnız mıyız?” ifadelerine yer verdi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde ırkçı yayınları ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, Macron hükümetinin İslam’a savaş açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine, bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir içerikle çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN KAPAĞIYLA ÇIKTI

Başkan Erdoğan’ı kapak fotoğrafı yapan Le Point, “Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı’nın korkaklığı. Yalnız mıyız?” sözlerini kullandı. Fransa’da ‘İslamist’ kelimesi, basın ve siyasetçiler tarafından terör ile bağdaştırılarak kullanılıyor.

Derginin sosyal medya hesabından da içeriğe ilişkin paylaşımda bulunularak, “Fransa İslamcı enternasyonal ile karşı karşıya. 2015 saldırılarının ardından dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor” denildi.

Etiketler : ERDOĞAN Başkan Erdoğan Le Point FRANSA
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