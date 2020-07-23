Türkiye dünyaya duyurmuştu, ABD'den hadsiz hamle!

Yunanistan'ın Ege'deki tüm tacizlerine, hukuksuz işgallerine, tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı eylem ve girişimlerine sessiz kalan ABD, Türkiye'nin denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX ilan ederek sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası skandal bir çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİLERİ KONUŞLANDIRDI

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Türkiye'nin Meis Adası çevresinde Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası Yunan donanması Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.