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02 Ağustos 2020 Pazar 23:24:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 23:24:00

Türkiye Diyanet Vakfı Rusya'da kurban eti dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla Rusya Federasyonu'ndaki muhtaçlara kurban etlerini ulaştırdı.

Başkent Moskova’da Rahman İslam Merkezi’nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşan Abbasov ve Türkiye Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran katıldı.

Bayramlaşma sonrasında TDV, Rusya Müslümanları Dini İdaresi işbirliği ile Moskova ve bölgesindeki muhtaçlara Türkiye’deki hayırseverlerin kurban hisselerini dağıttı.

Abbasov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile bazı ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl kurban projesini ortak hayata geçiriyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda engeller ortadan kalktığında diğer projelerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Kovid-19'a karşı insanların sağlığını korumak için camilerde önlem aldıklarını anlatan Abbasov, Kurban Bayramı namazının Rusya’nın bütün federal bölgelerinde gerektiği şekilde kılınamadığını ifade etti.

Abbasov, "Ülkede ancak bazı şehirlerde Kurban Bayramı namazının kılınmasına, sosyal mesafe ve maske kullanmak şartıyla izin verildi." ifadelerini kullandı.

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