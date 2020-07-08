Hafter'e bir darbe daha vurulacak!

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08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:47:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:00:00

Türkiye destekli Libya ordusu Sirte kenti için hazırlıklarını artırdı

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Darbeci Hafter için yeni hezimet kapıda. Savaş suçlusu Hafter'e karşı ardı ardına zaferler kazanan Libya ordusunda, Sirte için hazırlıklar hızlandırıldı.

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'in kirli ilişkileri bir bir ortaya çıkarken, sahada da durum Libya ordusu lehine değişmeye devam ediyor. Hafter milislerine karşı geçtiğimiz günlerde ardı ardına zaferler kazanan Libya ordusu, bu kez de Sirte kenti için hazırlıklarını artırdı. İngiliz Reuters ajansı, Sirte'yi milislerden temizlenmek için elleri tetikte bekleyen Libya ordusu askerlerini görüntüledi. Libya ordusu kısa bir süre önce "Başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi" açıklamasını yapmıştı.

YABANCI JETLER SALDIRDI BİLGİSİ

Öte yandan Libya Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'un batısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi günü düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların "ileri teknoloji" olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in bunlara sahip olamayacağını belirtti.

Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı. Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya'daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

HAFTER'E DESTEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame itiraflarıyla, Halife Hafter'in saldırılarını başlattığı gün orada olması nedeniyle şimdiye dek suçlanan BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in değil, Hafter'e asıl destek verenin BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Rusya, ABD ve Fransa'nın olduğunu ortaya koydu. Selame'nin geçen çarşamba günü yaptığı açıklamalara kadar, saldırının arkasında BM Genel Sekreteri'nin parmağı olduğu sanılıyordu. Selame, "BM Güvenlik Konseyi ülkelerinin çoğunluğu tarafından sırtımdan bıçaklandım" tespitini yaptı.

TWİTTER'DAN BAE'YE DARBE

Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Ortadoğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı. Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin, geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayımladığı, ancak bu kişilerin "gerçek" insanlar olmadığı ortaya çıktı.

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