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30 Ekim 2021 Cumartesi 22:55:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 01:40:00

Türkiye de imzaladı! G-20 zirvesinde vergi kararı

Kaynak: AA

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G20 liderleri, OECD çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını onayladı. Anlaşmaya göre Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de vergiye tabi tutulacak.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını onayladı.

136 ÜLKE KABUL ETMİŞTİ

G20'nin Roma'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı yazılı açıklamada, G20 liderlerinin, OECD'nin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı onayladıklarını bildirdi.

G20 liderlerinin "küresel bir asgari vergi de dahil olmak üzere yeni uluslararası vergi kuralları konusunda tarihi bir anlaşmayı" onayladığını belirten Yellen, asgari verginin onaylanmasının ABD'li şirketlere ve onların çalışanlarına "yarar" sağlayacağını aktardı.

G-20 iTALYAG-20 iTALYA

Yellen, "Bu anlaşma, küresel ekonomiyi Amerikan iş dünyası ve işçileri için daha kazançlı bir yer haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

2012'DEN BU YANA ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

OECD, 8 Ekim'de aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

DEV İNTERNET ŞİRKETİLERİ DE DAHİL OLACAK

Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak.

OECD'nin 2012'de bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesi, ABD'de Biden yönetiminden temmuz ayında gelen destekle küresel ekonominin gündemindeki yerini yeniden almıştı.

Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

Etiketler : G20 internet internet vergi
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