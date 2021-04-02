  • BIST
    1435.57
  • Dolar
    8,0515
  • Euro
    9,4952
  • Altın
    448,9990
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alternatifi yok! Suudiler Türkiye'den vazgeçmiyor
Türkiye de ilgileniyor! İşte Su-35'lerle rekabet edebilecek iki uçak
Uzman isimlerden aşı önerisi! Alerjisi olanlar Çin aşısını tercih etsin
Biden'dan dengeleri değiştirecek Patriot talimatı
"Askeri gerginliği durdur"
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 lira oldu
Tiyatronun acı kaybı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 2 Nisan
Uzmanlar uyarıyor Hava kirliliği organ yetmezliğine neden olabilir
Kızartmayı fazla yiyorsanız kolon kanseri riskiniz var
FETÖ'den para kavgası itirafı
Ankara'dan havalandı...
Her kalp ağrısı kriz belirtisi değil! 5 ÖNEMLİ NEDENİ VAR
Aşıdan önce sakın bunu yapmayın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
Koku kaybı kalıcı değil ancak 3 aya kadar uzayabilir
Altun: 'Gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz
Afrin'de bombalı eylem hazırlığındaki 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi
DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
Vaka sayısı 40 bini aştı
Eski sevgiliye bayıltan dayak: Ölmek istemiyorum!
Bakan Koca: DSÖ listesinde 18 aşımız var
Tartışılan oylama yeniden yapılacak
Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
02 Nisan 2021 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 10:19:00

Türkiye de ilgileniyor! İşte Su-35'lerle rekabet edebilecek iki uçak

Kaynak: AA

ABONE OL

Rus Su-35 avcı uçakları ile bugün rekabet edebilecek uçakların sadece ABD yapımı beşinci nesil F-22 ve F-35 savaş jetlerinin olduğu açıklandı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Servisi (FSVTS) Basın Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Sputnik'e verdiği demeçte, 4++ nesline ait olan Su-35 avcı uçakları ile bugün rekabet edebilecek uçakların sadece ABD yapımı beşinci nesil F-22 ve F-35 savaş jetlerinin olduğunu söyledi.

Reşetnikova, "Rus Su-35 avcı uçağının sınıflandırmaya göre 4++ nesline ait olmasına rağmen, uçuş ve muharebe özelliklerinin toplamı bakımından bu uçak beşinci nesil avcı uçaklarına çok yakın. Aslına bakılırsa yalnızca Amerikan yapımı F-35 ve F-22 savaş jetleri, Rus savaş uçağının doğrudan rakiplerine atfedilebilir" diye konuştu.

Sözcü ayrıca FSVTS'nin 'giderek artan haksız rekabete ve Rus araçlarının itibarını sarsma girişimlerine rağmen gittikçe daha fazla ilgi gördüğü için bu uçağın ihracatı konusunda iyimser olduğunu' sözlerine ekledi.

Daha önce İngiliz askeri dergi Military Watch'ta yer alan bir makalede Su-35 avcı uçağının çok yönlü işlevleri açısından ABD yapımı beşinci nesil F-22 Raptor'dan daha üstün olduğu, çünkü Su-35'lere, hava hedefleriyle geniş mücadele yeteneklerine ek olarak, kara ve deniz hedeflerini vurmaya yönelik çok geliştirilmiş özelliklerin de kazandırıldığı belirtilmişti.

Su-35'in altı adede kadar süpersonik 'havadan yüzeye' füze taşıyabildiği ve bu füzelerin yer ve yüzey hedeflerinin yanı sıra düşman radarlarına saldırmak için de kullanılabileceği aktarılan yazıda, bu silahların, uçağın içindeki elektronik aygıtların geniş imkanları ile birlikte Su-35'i hava savunma sistemlerine karşı etkili kıldığı vurgulanmıştı.

4++ neslinin en yeni ve kusursuz uçağı olan Su-35, türünün en iyilerinden biri olarak hava, kara veya gemi komuta merkezinden kontrol edilen diğer uçak veya uçak gruplarından bağımsız olarak hareket edebiliyor.

Çok amaçlı süper manevra kabiliyetine sahip, itme vektör kontrol motorları ile donatılmış Su-35, Rus Hava Kuvvetleri'nin en önemli savaş araçlarından biri olma özelliğine sahip.

Su-35'in dışarıdan ilk alıcıları Çin ve Endonezya oldu. Türkiye dahil daha birçok ülke uçağı satın almanın olanaklarını değerlendiriyor.

Etiketler : Su-35 RUSYA ABD Su-35 Rus Hava Kuvvetleri
Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!

Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!
Onur çekecek Hazar oynayacak

Onur çekecek Hazar oynayacak
Suçum olsa bedelini öderdim

Suçum olsa bedelini öderdim
2 hit bir Hande

2 hit bir Hande
Ailemiz büyüyor

Ailemiz büyüyor
Bebek geliyor!

Bebek geliyor!
İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor

İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor
Tadilat bitti sırada reklam var

Tadilat bitti sırada reklam var
Eleştiriler başarımızı gösteriyor!

Eleştiriler başarımızı gösteriyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER