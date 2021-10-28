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28 Ekim 2021 Perşembe 00:20:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 00:20:00

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Londra'da kutlandı

Kaynak: AA

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı. Büyükelçilik rezidansında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morto, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

"SAĞLAM İLİŞKİLER GELECEKTE DE DEVAM EDECEK"

Büyükelçi Yalçın konuşmasında Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından bu yana ilerleyip derinleştiğini belirtti.

Büyükelçi Yalçın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolar olduğunu ve sağlam ilişkilerin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

İngiliz Bakan Morton da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı ve "Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur." dedi.

Etiketler : İngiltere Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü
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