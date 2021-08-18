VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:02:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:11:00

''Türkiye'' çağrısına rest! ''Anlaşmamızı bozmayacağız''

ABONE OL

Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin çağrılara tepki gösteren Libya Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 'Türkiye ile anlaşmamızı bozmayacağız.' diye konuştu.

Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin çağrılar üzerine açıklama yapan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Anlaşmanın dondurulması isteğini tamamen reddediyor ve kınıyoruz" dedi. Libya Ordusu Komutanı Usame el-Cuveyli de "Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine "herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması" çağrısında bulunmuştu.

TALEPLERİ REDDEDİYORUZ

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, bu çağrıya "Türkiye ile yapılan anlaşma net bir Libya iradesiyle geldi. Anlaşmanın dondurulması isteğini tamamen reddediyor ve kınıyoruz" diyerek cevap verdi.

TÜRKİYE'YLE ANLAŞMA MEŞRU

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli de "Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti" dedi.

5+5 ASKERİ KOMİTE NEDİR?

BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı oluşuma 5+5 askeri komite ismi veriliyor.

Etiketler : LİBYA TÜRKİYE Usame el-Cuveyli
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Baran artık aileden

Baran artık aileden
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER