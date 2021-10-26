"Türkiye" çağrısı yaptı: Karadeniz'e ihtiyacımız var

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26 Ekim 2021 Salı 11:50:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 12:53:00

"Türkiye" çağrısı yaptı! ABD'li emekli general Hodges: ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var

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'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var.' diyen ABD'li emekli general Hodges bu nedenle Ankara ve Kiev ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukrayna basınına konuşan Hodges, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Karadeniz'de hangi politikanın izlenmesi gerektiğine dair belirli bir görüşü bulunmadığını kaydeden Hodges, "Bu yönetimin şimdiye dek Karadeniz'le ilgili net bir stratejisi bulunmuyor. Birtakım şeyler üzerinde çalışma yaptıklarını biliyorum ancak fiiliyatta henüz bir şey ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

'KİEV VE ANKARA İLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMELİYİZ'

Rusya'ya yönelik diplomatik baskıyı artırmayı, bölge ülkelerine yapılan ekonomik yatırımları artırmayı ve Kiev ve Ankara ile ilişkileri nitelikli şekilde iyileştirmeyi öneren Hodges, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmalarını istediğinin altını çizdi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI

ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son partisi Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, destek paketinin ilk partisinin 10 Ekim'de ve ikinci partisinin 18 Ekim'de Ukrayna'ya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, 60 milyon dolarlık tıbbi ve silah ekipmanını içeren ek uluslararası güvenlik yardımının son partisinin Borispol Havalimanına ulaştığı belirtildi.

ABD, bu sene 250 ve buna ek 60 milyon dolar olarak Ukrayna'ya uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

LAVROV'DAN TEHDİTLERE CEVAP: HEPSİ HAYAL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in 'Rusya'ya karşı silah kullanma' yönündeki açıklamasına 'hayal' cevabını verdi.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Lavrov, Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısında, "Sahip olduğumuz anlaşmazlıklar, ideoloji alanından gelen bir şey. Liderin kim olduğu, dünyayı kimin yöneteceği yönündeki açıklamalar, NATO'dan 'dostlarımızdan' duyduğumuz şeyler. Gerçekliğe odaklanmanız gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Rus bakan, "Oysa NATO'nun hayal gücü ancak Rusya'yı çevreleme, Rusya'ya saldırılara hazırlık yapma yönünde çalışıyor. Şu bayanın, neydi adı, Kramp-bilim ne, söylediği gibi, Almanya'nın Rusya'yı nükleer silahla tehdit etmeye hazır olması gerekiyormuş. Bunlar hepsi hayal. Bu hayal ona haz veriyor olabilir, hayranlarını tatmin ediyor olabilir" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.

Etiketler : Ben Hodges KARADENİZ ABD NATO
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