Türkiye-BAE ilişkileri son dönemde sıklaşan üst düzey ziyaretlerle ivme kazandı

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, son olarak 10 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Karşılama töreninde iki lider Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Al Nahyan, sosyal medya hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Erdoğan ile görüşmesinde iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi ele aldıklarını belirtti.

İki lider aynı günün akşamında Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

LİDERLERİN ZİYARETLERİ VE ANLAŞMALAR



Türkiye-BAE ilişkileri Erdoğan ve Al Nahyan'ın son iki yıldaki karşılıklı ziyaretleri ve imzalanan anlaşmalarla ivme kazanmış durumda.

BAE Devlet Başkanı'nın bir önceki Türkiye ziyareti Kasım 2021'de gerçekleşti. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı, bu kapsamdaki önemli anlaşmalardandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinden yaklaşık 4 ay sonra BAE'ye gitti.

Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI



Türkiye ile BAE arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın temelleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2022'deki Abu Dabi ziyareti kapsamında atıldı.

Bir yıl süren görüşmelerin ardından iki ülkenin ticaret bakanları 3 Mart'ta Abu Dabi'de Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na imza attı. İmza törenine Erdoğan ve Al Nahyan da video konferans yöntemiyle katıldı.

Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ekonomi alanında hedefler belirlendi. Bu bağlamda BAE'de yaklaşık 25 bin, Türkiye'de ise 100 bin istihdam sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

HEDEF PETROL DIŞI TİCARET HACMİNİ 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK



Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin de katlanması bekleniyor.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2022'de Türkiye-BAE arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin bunu 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükseltmek için çabaladığını söyledi.

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri de dün yaptığı açıklamada, Al Nahyan'ın ziyaretiyle ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık olduğunu belirtti.

Berri, açıklamasında, "İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatları bakımından zengin, umut verici bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE BAE'NİN YARDIMLARI



BAE, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldı.

Abu Dabi yönetimi Türkiye'ye 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi gönderdi.

Al Nahyan'nın talimatıyla 7 Şubat'ta başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında depremin ardından bir ay içinde Türkiye'ye gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 42 yardım uçağı gönderildi. Ayrıca BAE Kızılayı, 11 Şubat'ta yardım kampanyası başlattı.

Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.