Bir övgü daha... "Dünya için güzel bir örnek"

Türk SİHA'larına bir övgü de İngiliz Daily Telegraph'dan geldi: "Dünya için güzel bir örnek"

Türk SİHA ve İHA'larına bir övgü de İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph'dan geldi. Gazete, gelişen teknolojinin ordu üzerine etkisi üzerine kapsamlı bir makale yayınladı. Makalede, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lardan da övgüyle bahsedildi. Analizde bu İHA ve SİHA'ların, gelecekte orduların düzensiz düşmanlara nasıl karşı koyması gerektiği konusunda iyi bir örnek teşkil ettiği belirtildi.



Daily Telegraph'dan aktardığı habere göre, Coughlin'in, "Ordunun boyutu savaşlardaki etkisinden çok daha önemsiz hale geldi" başlığı kullanılan makalesinde, "Modern savaşlarda, teknoloji cephelerdeki asker sayısının çok olmasını önemsiz kılıyor. Gelecekte ordunun düzensiz düşmanlara karşı primitif ekipmanlarla çalışmasına karşı teknolojinin kullanıldığını Libya, Ukrayna ve Dağlık Karabağ'da gördük. Teknolojiye sırtını dayayan ve daha küçük ekiplerin cephede yer aldığı savaşlarda hızla başarı elde edildi" ifadesi kullanıldı.



"TÜRK İHA'LARI YÜZLERCE ARACI İMHA ETTİ"

Gazetede, "Azerbaycan güçlerinin Kafkaslarda Dağlık Karabağ'da yaşadığı güzel bir örnek. İyi konumlanmış Ermeni ordusuna karşı savaşırken karadan çok sayıda asker göndermek yerine Azerbaycan Türkiye'den aldığı TB2 SİHA'larını kullandı. Bu sayede yüzlerce zırhlı araç ve hava savunma sistemi imha edildi" yorumu yapıldı.

İNGİLİZ ORDUSU DA SİLAHLI İHA PROGRAMI BAŞLATMAK İSTİYOR

Eski bir ordu mensubu olan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın performansından çok etkilendiği ve Savunma Bakanlığı'nın İngiliz ordusu için bir silahlı insansız hava aracı programı başlatmak istediği de makalede belirtildi.

"TÜRK İHA'LAR ÇOK ETKİLİ KULLANILDI"

Türkiye'nin insansız hava araçlarını ve SİHA'ları çok etkili bir şekilde kullandığının vurgulandığı makalede, "Libya'daki iç karışıklıkta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren Türk güçleri, İHA'ları kullanarak çok iyi etki elde etti" denildi. Makalede, Rusya'nın Ukrayna'da İHA'ları ve interneti kullanarak istihbarat elde etmesinin de büyük bir adım ve başarı olduğu kaydedildi.

Coughlin, "Bu örnekler İngiliz hükümetinin İngiltere'nin gelecekteki savaş ihtiyaçlarını güncellemesini görüşmesini tetikledi. Gelecek ay yayınlanacak raporda Silahlı Kuvvetler'i yöneten General Sir Nick Carter, ordunun modernleşmesini ve dönüşmesini istiyor. Uluslar modern savaşlardaki ihtiyaçlara adapte olmakta zorlanırken ordunun büyüklüğü değil etkisi daha önemli" yorumunu yapıyor.