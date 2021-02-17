  • BIST
    1540.59
  • Dolar
    6,9883
  • Euro
    8,4180
  • Altın
    399,7790
İstanbul
-1 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir övgü daha... "Dünya için güzel bir örnek"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Çamurda spor yapmaktan kurtuldu
Van'da ‘otlu peynir' eğitimi
Çöplüğün altın çocukları
Elazığ'da insansız hava aracı üretildi! Test uçuşları yapılıyor
Kangalların prensesi: NAZ
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi büyük bir coşkuyla yapıldı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesiz herif
Türkiye yenilikçi teknoloji ve inovasyonla uzaya gidiyor
Hepsi çark ediyor! Tek tek pozitife dönüyorlar
Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
O görüşmenin detaylarını anlattı
New York Times'tan flaş Türkiye yazısı...
Kar yağışı İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini artırdı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A için tarih verdi!
Türbülans tahmini yapan site: Turbli
Toplantı telaşı
Oyunculuk için garsonluk yaptım
Berlin Film Festivali'ne davetli
Tatlıses'e izinsiz şarkı davası
Annelik kursları saçma geliyor
Öğle molası benzinlikte
17 Şubat 2021 Çarşamba 17:50:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 17:50:00

Türk SİHA'larına bir övgü de İngiliz Daily Telegraph'dan geldi: "Dünya için güzel bir örnek"

ABONE OL

Türk savunma sanayisinin başarısı uluslararası basının da gündeminde. Türk SİHA ve İHA'larını örnek gösteren İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, son dönemde teknolojinin savunma sistemlerini ve alışkanlıkları nasıl dönüştürdüğüne dair kapsamlı bir analiz yayınladı. Gazetenin savunma sanayi ve haberleri editörü Con Coughlin imzalı haberde, gelişen İHA ve SİHA'ların etkisi mercek altına alındı.

Türk SİHA ve İHA'larına bir övgü de İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph'dan geldi. Gazete, gelişen teknolojinin ordu üzerine etkisi üzerine kapsamlı bir makale yayınladı. Makalede, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lardan da övgüyle bahsedildi. Analizde bu İHA ve SİHA'ların, gelecekte orduların düzensiz düşmanlara nasıl karşı koyması gerektiği konusunda iyi bir örnek teşkil ettiği belirtildi.

Daily Telegraph'dan aktardığı habere göre, Coughlin'in, "Ordunun boyutu savaşlardaki etkisinden çok daha önemsiz hale geldi" başlığı kullanılan makalesinde, "Modern savaşlarda, teknoloji cephelerdeki asker sayısının çok olmasını önemsiz kılıyor. Gelecekte ordunun düzensiz düşmanlara karşı primitif ekipmanlarla çalışmasına karşı teknolojinin kullanıldığını Libya, Ukrayna ve Dağlık Karabağ'da gördük. Teknolojiye sırtını dayayan ve daha küçük ekiplerin cephede yer aldığı savaşlarda hızla başarı elde edildi" ifadesi kullanıldı.

"TÜRK İHA'LARI YÜZLERCE ARACI İMHA ETTİ"

Gazetede, "Azerbaycan güçlerinin Kafkaslarda Dağlık Karabağ'da yaşadığı güzel bir örnek. İyi konumlanmış Ermeni ordusuna karşı savaşırken karadan çok sayıda asker göndermek yerine Azerbaycan Türkiye'den aldığı TB2 SİHA'larını kullandı. Bu sayede yüzlerce zırhlı araç ve hava savunma sistemi imha edildi" yorumu yapıldı.

İNGİLİZ ORDUSU DA SİLAHLI İHA PROGRAMI BAŞLATMAK İSTİYOR

Eski bir ordu mensubu olan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın performansından çok etkilendiği ve Savunma Bakanlığı'nın İngiliz ordusu için bir silahlı insansız hava aracı programı başlatmak istediği de makalede belirtildi.

"TÜRK İHA'LAR ÇOK ETKİLİ KULLANILDI"

Türkiye'nin insansız hava araçlarını ve SİHA'ları çok etkili bir şekilde kullandığının vurgulandığı makalede, "Libya'daki iç karışıklıkta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren Türk güçleri, İHA'ları kullanarak çok iyi etki elde etti" denildi. Makalede, Rusya'nın Ukrayna'da İHA'ları ve interneti kullanarak istihbarat elde etmesinin de büyük bir adım ve başarı olduğu kaydedildi.

Coughlin, "Bu örnekler İngiliz hükümetinin İngiltere'nin gelecekteki savaş ihtiyaçlarını güncellemesini görüşmesini tetikledi. Gelecek ay yayınlanacak raporda Silahlı Kuvvetler'i yöneten General Sir Nick Carter, ordunun modernleşmesini ve dönüşmesini istiyor. Uluslar modern savaşlardaki ihtiyaçlara adapte olmakta zorlanırken ordunun büyüklüğü değil etkisi daha önemli" yorumunu yapıyor.

Etiketler : daily telegraph siha iha türkiye
Onlarınki ilk görüşte aşk!

Onlarınki ilk görüşte aşk!
Online cenazeye katıldım!

Online cenazeye katıldım!
'Yalansız seviyorum' itirafı

'Yalansız seviyorum' itirafı
Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum

Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum
‘En Güzeli' akustik

‘En Güzeli' akustik
En düşünceli babasın

En düşünceli babasın
Şarkıcı olma iddiası yok

Şarkıcı olma iddiası yok
14 Şubat bizden geçti

14 Şubat bizden geçti
Leyla Hanım gururu

Leyla Hanım gururu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER